تقرير: زراعة الأشجار ملاذ آمن للمدن من لهيب الحر (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «زراعة الأشجار.. ملاذ آمن للمدن من لهيب الحر»، مشيرة إلى أن الباحثين اتجهوا إلى حلول طبيعية قد تكون ملاذا لخفض درجات الحرارة في المدن المكتظة بالسكان.

تسجيل موجات حارة غير مسبوقة

وذكر التقرير، أن هذا الاتجاه جاء في الوقت الذي سجلت فيه المنطقة العربية والعالم بأكمله موجات حارة وأرقاما قياسية في درجة حرارة صيف 2023، وسط توقعات بأن يشهد عام 2024 ارتفاعا أكبر في قيم الحرارة السطحية بالعالم.

وفي إجراء يمكن أن يخفف حدة موجات الحر المتلاحقة على الكوكب، كشف بحث جديد أجراه المركز العالمي لأبحاث الهواء النظيف، التابع لجامعة ساري البريطانية، أن إضافة المزيد من المناطق الطبيعية عبر مدننا يمكن أن تؤدي إلى تبريدها بما يصل إلى 6 درجات مئوية خلال موجات الحر.

علاقة بين المواقع الطبيعية وخفض درجة الحرارة

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج التي نُشرت في دوريات البيئة الدولية بعد عام من مراقبة قيم الحرارة في 4 مناطق مختلفة بإنجلترا، وقال الباحثون إن ثمة علاقة مباشرة بين المواقع الطبيعية مثل الغابات والمراعي والبحيرات وانخفاض قيم الحرارة، حيث كانت تلك المناطق أكثر برودة بما يصل إلى 3 درجات مئوية في المتوسط من المناطق المبنية، ما يدفع عددا من الدول إلى زيادة المساحات الشجرية باستمرار للتأقلم مع أزمة المناخ ولكن بأدوات طبيعية يمكن توفيرها وإتاحتها بسهولة.