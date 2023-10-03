استقرار أسعار النفط عالميا بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، وتوقعات سلبية للاقتصاد الكلي العالمي وإشارات متباينة بشأن العرض، وفقًا لـ«رويترز».

العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.73 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر الخام الأمريكي إلى 88.94 دولارًا للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة، انخفضت الأسعار بأكثر من 1%.

ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي

وقال محللون، إنَّ أسعار النفط انخفضت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، إذ سيطر ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي على معنويات السوق.

الحكومة الأمريكية تجنبت إغلاقًا جزئيًا

وارتفع الدولار الأمريكي يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاقًا جزئيًا وغذت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، أدى إعلان وزير الطاقة التركي بأن البلاد ستستأنف العمليات هذا الأسبوع على خط أنابيب من العراق تم تعليقه لمدة 6 أشهر تقريبًا إلى زيادة الضغط على الأسعار.

إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي

وبموجب شروط اتفاق (أوبك+)، يجب أن يظل الإنتاج خارج دول مجلس التعاون الخليجي ثابتًا، خلال الربع الرابع، ومع ذلك فإن امتثال العراق كان متقطعا إلى حد ما في الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التصدير، على افتراض أن خط الأنابيب يستأنف العمليات كما هو مخطط لها.

إنتاج منظمة (أوبك+)

ومن المتوقع أن تبقي (أوبك+)، منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء آخرين، إنتاجها دون تغيير عندما تجتمع يوم الأربعاء، مما يبقي الإمدادات محدودة.