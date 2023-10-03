لوسي تؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: «خير من يمثلنا»

أعلنت الفنانة لوسي تأييدها الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلة: «سعيدة لما حدث في مصر في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما شهدته من تطوير عظيم على يده، وهذا ما نراه في الطرق والمدن».

وأضافت لوسي في تصريحات لـ «الوطن»: «أؤيد بشدة حصول الرئيس على فترة جديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي خير من يمثلنا فقد شعرنا في ظل وجوده بالأمن والأمان».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وللاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.