إطلاق المرحلة الثانية لتطوير المدن السكنية في السويس من منطقة الإيمان

قرر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المدن السكنية بالسويس من منطقة الإيمان بحي الأربعين.

شبكة صرف وإنارة ودهانات

وأوضح محافظ السويس، أن التطوير يشمل تنفيذ كل الأعمال التي جرت في المناطق السكنية بالمرحلة الأولى، وشملت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية.

تطوير وتجميل المناطق السكنية

وتابع محافظ السويس، أن أعمال التطوير تتضمن تجميل المناطق السكنية المستهدفة، حيث يشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وملعب خماسي، ومناطق لألعاب الأطفال، بجانب سوق حضاري بديلا عن الأسواق العشوائية وتجمعات الباعة والأكشاك.

وذكر محافظ السويس، أن أعمال التطوير والتحديث لن تمس أرزاق أصحاب الأكشاك طوال فترة التتفيذ، حيث سيتم تقنين الأوضاع بأشكال حضارية لمصلحة البائعين ومواطني المنطقة.

ووجه محافظ السويس ببدء الأعمال اليوم الثلاثاء، حيث توجهت لجنة ضمت أحمد وزيري السكرتير العام المساعد واللواء هشام الشيمي رئيس حى الأربعين، ومديري إدارات الطرق والإسكان والصرف الصحي، لمتابعة بدء العمل وإزالة أي معوقات تؤثر سلبا على المضي قدما في أعمال التطوير وإنجازها في أقرب وقت.