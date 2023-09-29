علي الحجار يشعل مسرح ساقية الصاوي مساء اليوم.. أغاني رومانسية ووطنية

يشعل الفنان علي الحجار مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، مساء اليوم، بعدد من الأغنيات الشهيرة التي طالما ارتبط بها الجمهور، من خلال حفله الغنائي الذ ينطلق في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، والذي بعد لقاءه جمهور الساقية الشهر الماضي.

علي الحجار يشعل مسرح ساقية الصاوي

وعلى مسرح ساقية الصاوي، يقدم الفنان علي الحجار، باقة متنوعة من أغنياته سواء الخاصة أوالمتعلقة بتترات الأعمال الدرامية أبرزها «المال والبنون، بوابة الحلواني، مسألة مبدأ، الأيام، اللقاء الثاني»، بخلاف أغنيات أخرى مثل «قلب الليل، عارفة، مكتوبالي، رمى رمشه، سمرا وبعيون كحيلة، أدي الزين».

انطلاق حفل علي الحجار في الثامنة مساءً

كما يقدم الفنان على الحجار، خلال حفله الغنائي في مسرح ساقية الصاوي مساء الليلة، عدد من الأغنيات الوطنية في ظل الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر ونصره العظيم.

احتفالات نصر أكتوبر.. 50 سنة عبور

ويستعد الفنان علي الحجار، لاحياء حفلًا غنائيًا في محافظة الإسماعيلية، يوم 4 أكتوبر من الشهر الجاري، ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر والتي تأتي تحت شعار «مصر 50 سنة عبور».