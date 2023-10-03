إنجازات 10 سنوات.. محطات لتحلية المياه تلبي الاحتياجات وتخدم التوسعات

نجحت الدولة المصرية في إنجاز عدة مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصح، ووفق كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جرى تدشين مشروع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة في نوفمبر 2019، لتوفير مصادر مياه قادرة على تلبية الاحتياجات المائية الحالية والتوسعات المستقبلية المستهدفة.

تنفيذ 13 محطة لتحلية المياه

وجار تنفيذ 13 محطة لتحلية المياه بطاقة 418 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 2023، ما يعني أنّه بنهاية عام 2023 ستصل الطاقة الإنتاجية من مياه التحلية إلى 1.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح الكتاب، أنّ كمية المياه المحلاة خلال عامي 2014 قدّرت بـ80 ألف متر مكعب / اليوم، وفي 2020 بـ800 ألف متر مكعب / اليوم، وفق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبلغت تكلفة المرحلة الثانية من محطة تحلية مياه البحر 1,6 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم.