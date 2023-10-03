خبير اقتصادي: مؤتمر «حكاية وطن» أظهر إنجازات الدولة في 10 سنوات

أشاد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ إدارة الأعمال ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، بمؤتمر «حكاية وطن»، والذي كشف حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل القطاعات، بما عاد بالنفع على جميع فئات المجتمع وتحديداً في الملف الإقتصادي.

نقلة نوعية فى مختلف القطاعات

وأضاف «مصطفى»، أن الملف الاقتصادي شهد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقلة نوعية وغير مسبوقة فى مختلف القطاعات، والتي شكلت عصب التنمية فى الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة خلال 10 سنوات الماضية، وبدا ذلك واضحا في العديد من التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوى للاقتصاد المصري رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل تدعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم خطط الحكومة في التنمية الشاملة والمُستدامة، وتوفير الاف من فرص العمل وتوقيع شراكة قوية للقطاع الخاص في المشروعات كان آخرها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إنجازات تحققت على مدار 10 سنوات

وأضاف، أن هناك إنجازات تحققت على مدار 10 سنوات، ودعمت الاقتصاد المصري بمُختلف أركانُه، ومنها إنشاء 8 مطارات جديدة، و26 مركزا سياحيا لجذب السائحين من مُختلف دول العالم، علاوة علي إنشاء أكثر من 22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان.