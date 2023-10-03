رئيس «مياه أسيوط» يتفقد مشروع محطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها

تابع المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه عدد من مهندسي ومسؤولي الشركة ووفد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع محطة معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها النهائي.

إحلال وتجديد محطة المياه

وقال «الشرقاوي»، إن محطة معالجة القوصية تعمل على 41 ألف متر مكعب في اليوم تم بناؤها على مساحة تصل إلى 45 فدانا، وتم زيارة محطة رفع المياه المنقاة لاستلامها ابتدائيا، حيث أن محطة رفع المياه بالمنقاة تشمل 3 طلمبات غاطسة مقدار تصرف الطلمبة الواحدة 250 لتر / ثانية، بجانب احتوائها على 12 بركة أكسدة، موضحا أن محطة المعالجة تعمل بنظام برك الأكسدة بالمعالجة الثنائية.

5 محطات رفع في القوصية

وصرح «الشرقاوي»، أن محطة القوصية يصب بها 5 محطات رفع، وهي محطتا رفع القوصية 1و2، ومحطتا رفع مير 1و2، ومحطة رفع بني إدريس، وذلك لتخدم مدينة القوصية وقراها، ليستفيد منها حوالي 700 ألف مواطن.