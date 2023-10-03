«الأحزاب المصرية» يشيد بأداء «إكسترا نيوز» في تغطية أعمال «حكاية وطن»

أشاد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بالدور المهم والأداء الإعلامي المتميز لقناة إكسترا نيوز، خاصة في تغطية أعمال مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنّ قناة إكسترا نيوز كان لها دور كبير في توعية المواطنين بمهنية واحترافية، حيث قدّمت أداء مهنيا واحترافيا متميزا، حاز تقدير جميع المصريين وخاصة الأوساط السياسية والحزبية.

دور قناة إكسترا نيوز

وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي محمود نفادي، المتحدث الإعلامي باسم التحالف، أنّ قناة إكسترا نيوز تحت إشراف الإعلامي أحمد الطاهري، كان لها دور تنويري مهم للشعب المصري، رصدنا ذلك من خلال حرص المواطنين على متابعة القناة، وأن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية يشيد بالقناة وجميع العاملين بها.