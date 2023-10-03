إنجازات 10 سنوات.. مصر تقدمت 22 مركزا في مؤشر السلام العالمي

أرست الدولة مبدأ سياسة واحترام القانون لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المنية وعلى رأسها وزارة «العدل»، وتسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن ، في إطار استراتيجية التحول الرقمي.

وترصد السطور التالية، مسيرة 10 سنوات من التنمية في مجال العدل، كما أوضحها كتاب «حكاية وطن» الصادر عن مجلس الوزراء، التالي:

مؤشرات عامة في سيادة القانون

- تقدم مصر 38 مركزا في مؤشر الدول الأكثر أمانا من جلوبال فينانس «احتلت مصر المركز 65 عام 2023 في مؤشر الدول الأكثر أمانا مقارنة بالمركز 103 عام 2019».

- تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر القانون والنظام التي تصدره مؤسسة جالوب «المركز السادس عام 2021 مقارنة بالمركز الـ12 عام 2014».

- تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي «المركز 121 احتلته مصر عام 2023 مقارنة بالمركز 143 عام 2014».

أهم مشروعات وزارة العدل

- 11 مليار جنيه تكلفة مشروعات تم وجار تنفيذها.

صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري

- 655 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

- 37 مشروعًا جار تنفيذه بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

قطاع الخبراء والطب الشرعي

- 73 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

-20 مشروعًا جار تنفيذه بتكلفة تقريبية 342 مليون جنيه.

هيئة قضايا الدولة

- 17 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 925.5 مليون جنيه.

- مشروعان جار تنفيذها بتكلفة 8.2 مليون جنيه.

مجلس الدولة

- 7 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 254 مليون جنيه.

-4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 368.6 مليون جنيه.

النيابة الإدارية

- 7مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 551 مليون جنيه.

- 6 مشروع جاري تنفيذها بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد

-87.880 مليون دعوى تم الفصل والانتهاء منها منذ عام 2014 وحتى 2023.

- 125.752 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.

تطوير البنية التحتية بوزارة العدل

-7 محاكم اقتصادية من إجمالي 8 محاكم تم تطوير البنية التحتية بها.

- 337 محكمة ابتدائية من اجمالي 402 محكمة تم تطوير البنية التحتية.

- 336 مقر شهر عقاري تم رفع كفاءتها كمرحلة أولى.

- 37 محكمة جار رفع كفاءتها.

- تطوير 55 مقرا لمصلحة الخبراء بعد أن كانت 42 مقرا.

- 66 سيارة متنقلة تم استحداثها كفروع توثيق متنقلة.

- 130 مقر شهر عقاري جاري رفع كفاءتها كمرحلة ثانية.

- زيادة عدد فروع التوثيق إلى 702 فرع.