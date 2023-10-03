التجربة المصرية للتخلص من النفايات الصلبة على أجندة «اكسبوتك»

أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن أجندة اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض الدولى لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية «اكسبوتك» تضمنت عرض التجربة المصرية في مجال التخلص من المخلفات الصلبة، بحضور العديد من المتخصصين والشركات المصرية العاملة في هذا المجال على المستوى المحلى والإقليمي، ضمن توجهات الدولة لاستخدام تكنولوجيات وآليات متطورة في إعادة تدوير المخلفات الصلبة، والاستفادة بأكبر نسبة منها مع الالتزام بالمعايير العالمية فى التخلص الآمن من هذه المخلفات، بما يضمن عدم الإخلال بالتوازن البيئي والحد من آثار التغييرات المناخية.

حجم الاستثمارات في المخلفات الصلبة

واستعرض دكتور عبدالله نصور، أستاذ بإدارة النفايات الصلبة بجامعة روستك الألمانية، حجم الاستثمارات في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة ببعض الدول الأوربية، قائلا إنه يصل إلى 70 مليار يورو، وأنه قياسا على حجم وتعداد السكان بمصر، فإن الاستثمار في هذا المجال داخل مصر يعد فرصة للشركات العاملة فى هذا المجال.

تدوير المخلفات الصلبة

وأشارت إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال تدوير المخلفات الصلبة، إلى أنّ حجم الاستثمارات في ازدياد نظرا للتيسيرات التي تقدمها الدولة للشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى التوجه لاستخدام المعالجة البيولوجية للمخلفات الصلبة، لاستخلاص الأسمدة العضوية التى تتيح التوسع فى الرقعة الزراعية المستصلحة.