العناني: سياسة مصر الخارجية حققت انتصارات في المحافل الدولية ودعمت دول الجوار

استطاعت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تتبني استراتيجية لحل الأزمات الدولية والإفريقية والعربية، إلى جانب تحقيق التوزان فى سياستها الخارجية بتعاونها مع القوى الدولية لتعظيم المصالح المشتركة.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية لـ«الوطن»، أنّ مصر تتبنى استراتيجية لحل الأزمات الدولية الخاصة بدول الجوار وتحقيق الاستقرار الأمنى، لذلك تقف مصر على مسافة واحدة من الجميع كما فى الملف الليبى، حيث تحرص القاهرة على أن يقرر الشعب الليبى مصيره من خلال الانتخابات، وتشكيل حكومة توافقية تعمل على فرض الاستقرار، كما تطرق إلى الملف السودانى.

مصر تحاول تقريب وجهات النظر

كاشفاً أنّ مصر حاولت تقريب وجهات النظر لوقف إطلاق النار بأى شكل من الأشكال: «لم تكتفِ القاهرة بحل الأزمة فقط وإنما فتحت أبوابها للأشقاء فى السودان، رغم الحالة الاقتصادية التى تمر بها الدولة، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تعليمات باستقبال اللاجئين السودانيين، لأنهم فى النهاية أشقاء، ليظهر أن الموقف المصرى ثابت وصريح فيما يخص حل الأزمات.

وذكر العناني أن ظهر دور مصر أيضًا فى حل الأزمة الروسية الأوكرانية لأن حل الأزمة بين الدولتين لتجنب خسائر اقتصادية لأغلب الدول بسبب ملف الغذاء والطاقة، لذلك تسعى مصر لوقف إطلاق النار والعمل على تقريب وجهات النظر دون دعم طرف على حساب طرف آخر».