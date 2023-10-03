حملات تفتيش على «المعديات واللنشات» الخاصة في نهر النيل بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كل المعديات سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحمولة القانونية، خاصة مع بدء العام الدراسي وتوافد الطلاب والمدرسين على استخدام المعديات.

التفتيش على «اللنشات» الخاصة بالوحدة المحلية

في هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق حيث تم التفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية وكذلك المملوكة للأهالي للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والتأكيد على التزام أصحاب «اللنشات» بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

الالتزام بعوامل الأمن والحماية

أكد تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، على الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.