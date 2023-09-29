روسيا: ليس لدينا خطط لمزيد من التعبئة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأميرال البحري فلاديمير تسيمليانسكي، نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، قال إن هيئة الأركان العامة الروسية لا تخطط لاستدعاء آخر.

مؤتمر صحفي قبل مسودة الخريف

وقال في مؤتمر صحفي قبل مسودة الخريف التي تبدأ في الأول من أكتوبر «أود أن أؤكد أن هيئة الأركان العامة (القوات المسلحة الروسية) ليس لديها خطط لمزيد من التعبئة».

هناك فترات استدعاء مرتين سنويًا في روسيا. وبدأ الاستدعاء في الخريف الماضي بعد شهر من الموعد المعتاد بسبب الاختناقات في مكاتب التجنيد وسط التعبئة الجزئية.