رئيس حزب الجيل: الدولة المصرية الفائز في المرحلة الأولية للانتخابات الرئاسية

أعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن سعادته الكبيرة بالمناخ الذي يحيط بانتخابات رئاسة الجمهورية وإتاحة الفرصة كاملة للمرشحين المحتملين للتحرك وسط الجماهير لحثهم على عمل التوكيلات لهم، مؤكدا أن الفائز في هذه المرحلة الأولية للانتخابات الرئاسية هي الدولة بكل مؤسساتها الأمنية التي تعطي الفرصة للمرشحين المحتملين، بل وتحميهم للتحرك وسط التجمعات الجماهيرية المختلفة.

وأبدى «الشهابي» دهشته الشديدة من ادعاءات البعض بوجود صعوبة في التنقل في حين أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم ينشرون تحركاتهم التي تؤكد تحركهم بحرية واسعة، مشيرا إلى وجود عدد من المرشحين المحتملين يمتلكون النصاب الدستوري البرلماني للترشح ويملكون أكثر من 20 عضوا في مجلس النواب.

الشهابي: الانتخابات الرئاسية ستكون تعددية

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون تعددية بين أكثر من مرشح وهو ما يجعلنا نتقدم إلى الأمام على طريق الممارسة الديمقراطية.

ودعا رئيس حزب الجيل، كل المرشحين المحتملين إلى احترام الإرادة الشعبية الرافضة إلى وجود أي مظهر للجماعة التي حكم القضاء المصري الشامخ بأنها إرهابية في المشهد الانتخابي.

الشهابي: شعبنا لن يتسامح مع من تلطخت أياديهم بالدماء

وأضاف أن شعبنا لن يتسامح مع من تلطخت أياديهم بدماء المصريين حتى لو أتقن ممارسة ادعاء المظلومية وسلط إرهابه الفكري على كل من يعترض عليه.