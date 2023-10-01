رئيس حزب «الجيل»: الشعب المصري دفع الكثير جراء إرهاب الجماعة المحظورة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن جماعة الإخوان الإرهابية خطفت ما حدث في يناير 2011، وهي تقف وراء ما حدث بعد ذلك من حرق وتدمير لأقسام الشرطة ومجالس المدن والمحافظات والمحاكم، وهناك محاولة على تخريب الدولة المصرية وتدميرها وإفشالها.

الشعب المصري انتبه إلى خطورة ما يحدث

وأضاف «الشهابي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الشعب المصري انتبه إلى خطورة ما يحدث على أرضه في 30 يونيو 2013 و3 يوليو 2013 و26 يوليو 2013، وهذه أيام علامات في تاريخ الشعب المصري.

وأشار إلى أن الشعب المصري وقف بكل قوة مواجها تلك الجماعة، واستطاع من خلال ثورة شعبية سلمية لم يشهد العالم مثلها أن يزحها من حكم مصر.

خطف الإخوان لثورة يناير

ولفت إلى أن الشعب المصري دفع الكثير جراء خطف الإخوان لموجة يناير 2011، ودفع كثيرا لدرجة أن إحدى الدراسات الدولية أشارت إلى أن الشعب المصري تحمل 450 مليار دولار ما زلت آثارها حتى الآن.