حزب الجيل: الدولة استطاعت وقف محطة الفوضى الخلاقة في عهد السيسي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديموقراطي، إنّ الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع لأسباب مختلفة، واستطاعت الدولة المصرية في عهده وقف محطة الفوضى الخلاقة وقضت عليها.

نماذج أكثر من رائعة

وأضاف الشهابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الدولة المصرية اختارت لنفسها خطة طموحة «مصر 2030» تحقق بها نماذج أكثر من رائعة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية وشبكة الطرق والإسكان الاجتماعي والتعليم والصحة وربط سيناء بأنفاق ست عملاقة عبر رؤية متكاملة لتنمية وتعمير سيناء.

مصر أصبحت لاعبا أساسيا على الساحة الدولية

وأكد رئيس حزب الجيل، أن مصر انضمت إلى تكتل بريكس وأصبحت لاعبا أساسيا على الساحة الدولية من أجل إنهاء سيطرة القطب الواحد على العالم، وأن يكون هناك عالم متعدد الأقطاب، وهذه الرؤية العميقة لدور مصر الإقليمي والأفريقي والقاري والدولي يجب أن تستمر ويستمر صاحبها في قيادة الدولة حتى تصبح مصر كما تمناها المصريون «قائدة للأمة العربية والعالم الشرق أوسطي وأحد قوى الحرية والسلام في العالم كله».