«المتحدة لحقوق الإنسان» تنظم ندوة للجالية المصرية بفرنسا لدعم الرئيس السيسي

أعلنت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، تنظيم ندوة بعنوان «شارك بالانتخابات من أجل الاستقرار والبناء» في فرنسا وتحديدا مدينة باريس؛ لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك للجالية المصرية بفرنسا.

موعد بداية الندوة

ومن المقرر أن يتم عقد الندوة غدا الأربعاء في السابعة مساء وتستنر حتى التاسعة، وذلك بالتعاون بين المنطمة والاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، وفقا لما قاله محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان له.

ووفقا للبيان من المقرر أن يكون من ضمن الحضور عبد الحميد بك نقريش الأمين العام للاتحاد ممثل الجالية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، والمستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة، أن محور الندوة هو الحشد والمشاركة، بالإضافة إلى سرد الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.