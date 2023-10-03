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حملة «كن مع الوطن» بالنمسا: نعرض مشروعات وإنجازات الرئيس السيسي للجالية المصرية

كتب:

منة عبده
04:28 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
جالية دعم مصر بالنمسا

جالية دعم مصر بالنمسا

عقدت حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» بالنمسا، أول اجتماع لها بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة. 

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الاجتماع الأول لحملة دعم مصر «كن مع الوطن»، جاء بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وأضاف «العبيدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، وكذلك أحمد نصار أمين عام الاتحاد وعضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم، حرصا على مناقشة خطة عمل الحملة في المرحلة المقبلة.

وذكر أنه جرى تقسيم نشاط الحملة على المقاطعات النمساوية التي يتواجد بها جالية مصرية، بالإضافة إلى إعلان الأهداف وآلية تحقيق هذه الأهداف، التي كان على رأسها مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية، إضافة إلى عرض الإنجازات التي حققها الرئيس.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.