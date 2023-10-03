بطل ومخرج فيلم «طعام فضائي»: استعنت بطبيب نفسي أثناء التصوير

أقيم اليوم بسينما مترو عرض للفيلم الإيطالي «طعام فضائي» المشارك في المسابقة الرسمية وهو انتاج عام 2023 و بطولة وإخراج جورجيو كوجنو ويشارك في البطولة كل من فيكتوريا منوني و ناتالي فرانكون وتدور أحداثه حول رجل أربعيني يدعي البرتو يعاني من مرض نفسي يجعله ينفصل عن العالم ويري اشياء خيالية من الفضاء.

كلمة بطل الفيلم

وعقب عرض الفيلم تحدث بطل الفيلم ومخرجه الايطالي جورجيو كوجنو عن تجربته في «طعام فضائي» قائلا : يعتبر هذا هو عملي الثاني عن الأمراض النفسية خاصة المتسببه فيها السوشيال ميديا وبطبيعتي احب تقديم افلام بطلها يكون مرض نفسي غير معروف وهذا حدث في فيلمي الاول وسأكمل الثلاثية خلال الفيلم القادم بالحديث عن مرض نفسي اخر .

وتابع جورجيو مشيرا إلي أنه كونه هو بطل الفيلم ومخرجه فهذا ساعده في تقديم رؤيته للشخصية وانفعالاتها أيضا أكد أنه خلال تصويره للفيلم استعان بطبيب نفسي ليساعده بجانب زيارته لمركز يتم علاج فيه المرضي الذين يعانون من هذا المرض حيث جاءت له فكرة الفيلم عام ٢٠٠٧ .