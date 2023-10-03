20 وظيفة شاغرة من «فرصنا».. قدم الآن بهذه الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عددا من الوظائف المقدمة من منصة «فرصنا - توظيف مصر»، في مجموعة من المجالات المختلفة داخل شركات القطاع الخاص.

موظف «سيلز» وحجز طيران

تطلب شركة Final Call موظف سيلز، وموظف حجز طيران جاليليو، للتعين، في مدينة نصر، ومكرم عبيد، بالشروط التالية:

• مؤهل عالي «خريجين».

• اللغة الإنجليزية بتقييم جيد أو ممتاز.

• الحد الأقصى للسن: 38 سنة.

• يفضل خبرة في المبيعات.

• موقف واضح من الجيش.

• حسن المظهر واللباقة.

الحقوق والمميزات:

- رواتب مجزية تناسب سوق العمل.

- عموله تصل إلى 5%.

- فرص للترقي.

- تأمين طبي واجتماعي.

يعمل الموظف لمدة 9 ساعات، وله يوم إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى تدريب مدفوع الأجر، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هـنـــــــا.

وظائف: كاشير - ويتر - مساعد شيف

تطلب شركة «سيركل كي» للتعيين الوظائف الآتية:

1. كاشير بـ8 ساعات عمل.

2. ويتر بـ10 ساعات.

- مساعد شيف بـ10 ساعات.

وذلك في محافظة الإسماعيلية، والمتطلبات الوظيفة الآتية:

• جميع المؤهلات «متوسط - عالي».

• الحد الأقصى للسن 35 سنة.

• التفرغ التام.

الحقوق والمميزات:

• راتب مجزي.

• تأمينات طبية واجتماعية.

• يوم إجازة في الأسبوع.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

وظائف خالية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للمشروعات» عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أرابياتا، وذلك للتوظيف في الوظائف التالية:

1. محاسب تكاليف.

2. محاسب مالي.

3. مشرف وردية.

4. كاشيير.

5. كابتن.

6. عضو فريق.

7. مساعد شيف.

8. شيف شرقي.

9. مساعد شيف شاورما.

10. استيوارد.

11. سائق درجه ثانية.

12. فني صيانة معدات مطاعم.

13. فني تبريد وسخن.

14. مندوب توصيل طلبات.

15. مساعد خباز بلدي.

وذلك للعمل في القاهرة والجيزة، بالمتطلبات الوظيفة الآتية:

• جميع المؤهلات «طلبة وخريجين».

• يفضل خبرة في مطاعم الفاست فود.

• السن من 18 إلى 40.

• موقف واضح من الجيش.

• حسن المظهر واللباقة.

يحصل المتعين على:

• راتب حسب كل وظيفة والخبرة.

• حوافز ومكافآت شهرية.

• بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة.

• وجبة + تيبس فري.

• فرص للترقي.

• تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان الموعد من هنــــا.