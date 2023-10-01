متى يبدأ فصل الشتاء 2023؟.. عضو بـ«الأرصاد» يجيب

بعد أقل من أسبوعين على بداية فصل الخريف في مصر، تساءل كثيرون متى يبدأ فصل الشتاء 2023، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار في من النصف الثاني من الخريف وحتى فصل الشتاء.

متي يبدأ فصل الشتاء 2023

نحو 10 أسابيع تفصلنا عن موعد بدء فصل الشتاء 2023 بمصر، ووفق خبراء الأرصاد، فبداية الشتاء جغرافيا ستكون 22 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 20 مارس 2024، علما بأنّ آخر أيام فصل الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل.

السمات المناخية لفصل الشتاء

وعن السمات المناخية المتوقعة لفصل الشتاء في مصر، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء، وهو ما سنشعر به تدريجيا مع النصف الثاني من فصل الخريف، حيث يزيد انخفاض درجات الحرارة تدريجيا حتى نصل إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، لتسود أجواء باردة وممطرة معظم أيام الشتاء.

السمات المناخية لفصل الخريف

وعن السمات المناخية للنصف الثاني من فصل الخريف، أضافت «غانم» أنّ تلك الفترة ستشبه أجواء الشتاء تماما، من حيث انخفاض درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح، وزيادة الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية التي تعمل على تكاثر السحب الممطرة بكميات متفاوتة وشديدة ورعدية أحيانا، وهو ما نشهده في الأسابيع المقبلة من الخريف.