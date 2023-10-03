5 توجيهات للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالبحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بشأن السيطرة على أسعار السلع، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والطرق والنقل والمدير التنفيذي لمشروع المخابز، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري وممثلي كل الجهات المعنية.

السيطرة على أسعار السلع الغذائية في البحيرة

أكد غطاس استمرار حملات الرقابة التموينية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق، ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

توجيهات لمحاربة غلاء الأسعار

وأشار «غطاس»، إلى دعم المحافظة لتنفيذ المبادرات التي توفر سلعًا غذائية بأسعار مدعمة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من النقاط جاءت على النحو الآتي:

- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتوفير أماكن لإقامة معارض ومنافذ بيع للسلع التموينية للمواطنين بأسعار مخفضة.

- المرور على السلاسل التجارية الموجودة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لمراجعة مدى توافر السلع الغذائية بها بالأسعار المناسبة للمواطنين.

- المرور على كل المخابز بالوحدات المحلية مع تشديد الرقابة التموينية عليها.

- تقديم كل أوجه الدعم لأسر ضحايا الفيضانات التي حدثت بشرق ليبيا وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

- إقامة وتنظيم معارض لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.