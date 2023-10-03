انطلاق النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب في السويس

انطلقت مباريات النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي منافسة قوية.

اليوم الأول لدوري مراكز الشباب

وانطلقت فعاليات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس، في نسخته العاشرة، في دور المجموعات على ملعبي مركز شباب الجبليات ومركز شباب المثلث، وشهدت المباريات حضورا جماهيريا لتشجيع الفرق المنافسة في المباريات خلال يومها الأول.

فوز فريقي عرب المعمل وقرية عامر

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن دوري مراكز هذا الموسم يشهد تنظيماً ومتابعة ومنافسة متميزة، نظراً للإعداد الجيد من الفرق المشاركة، موضحاً أن المباراة الأولى أقيمت على ملعب مركز شباب الجبلايات، بين فريقي مركز شباب عرب المعمل ومركز شباب الجناين، وأسفرت عن فوز مركز شباب عرب المعمل بهدفين نظيفين، فيما لعب مركز شباب قرية عامر أمام نظيره مركز شباب عيون موسى علي ملعب مركز شباب المثلث، وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب قرية عامر بـ4 أهداف مقابل هدفين.