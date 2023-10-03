«ترويجية قناة السويس»: نستهدف جذب 100 ألف فرصة عمل للمنطقة الاقتصادية

شهد المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو تك 2023، في يومه الثالث، العديد من الندوات وجلسات الحوار التي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتعرف على الرؤى المختلفة وإثراء المعرفة بكل ما هو جديد.

المنطقة الاقتصادية

وتناولت الندوة التي ألقاها الدكتور محمد أبو الدهب، عضو فريق الترويج لمنطقة قناة السويس، تطوير البنية التحتية لقناة السويس لتعريف الزائرين والعارضين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتكوينات المنطقة وفرص الاستثمار بها والمميزات والحوافز المتواجدة بها، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي أحد دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، حيث تبلغ مساحتها نحو 55 كم، ويوجد بها نحو 400 منشأة سياحية بالإضافة إلى 5 شركات من أكبر شركات تشغيل الموانئ بالعالم، والمنطقة الاقتصادية تستهدف حاليا جذب أكثر من 100 ألف فرصة عمل، حيث أنفق نحو أكثر من ملياري دولار على البنية التحتية للمنطقة، وذلك لجذب أكبر نسبة من المستثمرين.

رفع الوعي المائي

وفي إطار تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي، استعرضت عصمت الشقنقيري مسؤول العلاقات العامة للكيان الشبابي بالمحافظات الحدودية مبادرة «حدودنا نبضنا»، موضحةً قيام الشباب بعمل مبادرة «نقطة مياه تساوي حياة» وتم خلالها عمل ورش للأطفال وكبار السن للتوعية بأهمية المياه وكيفية الترشيد، موضحةً أن تلك المبادرات تم تنفيذها بجميع المحافظات، وخاصةً المحافظات الحدودية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وفي السياق ذاته، وعلى هامش فعاليات المعرض، تناولت الجلسة التي جاءت تحت عنوان «المخلفات الصلبة» إلقاء الضوء على حجم التحديات التي تواجهها مصر في إدارة المخلفات الصلبة وذلك نظرا لزيادة السكان، وارتفاع معدلات التحضر، ودار النقاش حول السعي إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية والحد من الآثار البيئية، تماشيا مع رؤية الدولة الطريق نحو استدامة أكثر ومرونة في التعامل مع المخلفات الصلبة.

يُذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه إكسبوتك 2023 يشهد العديد من الجلسات والمناقشات والندوات المتنوعة التي تهدف إلى تبادل الخبرات وإثراء المعرفة.