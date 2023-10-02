وزير الري: نحتاج 11 ألف متر مكعب مياه سنويا لزراعة قصب السكر

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه مع نجاح الدولة في إصلاح وصيانة ترع قادرة على توصيل المياه للمزارع، لم تكتفِ بهذا القدر، بل بفضل توجيهات الرئيس السيسي نستهدف تقليل الفاقد من المياه، ونحتاج 11 ألف متر مكعب مياه سنويًا لزراعة قصب السكر ونستهدف تقليلها بالري بالتنقيط بمقدار 3 آلاف متر مكعب سنويًا، وذلك دون تقليل الإنتاجية بل بالدراسة، الشتلات الجديدة ستوفر مياه عند الري بالتنقيط وتزيد الإنتاجية في نفس الوقت، ليكون مكسبا مشتركا للدولة والفلاح، والفائض من المياه يستغل في مناطق أخرى.

وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان «الأمن المائي والأمن الغذائي»، بمؤتمر «حكاية وطن»، أنَّ مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية جاري وضع حلول لها، وكل فلاح مالك لمساحات محدودة ينتج عنه ارتفاع تكلفة الزراعة بالنسبة للانتاجية، ولكن باستغلال قانون الموارد المائية الجديد وتشكيل روابط مستخدمي المياه وتجميع المزارعين وانتخاب مقرر بينهم وفتح حساب بنكي ليتم التعامل معهم كوحدة واحدة ستنخفض التكاليف بشكل كبير.

وتابع: الوزارة تخطط لتشغيل الماكينات بالطاقة الشمسية، وبالتعاون مع البنوك سيتم تزويد المزارعين بالآلات والمعدات بالتقسيط على 10 سنوات، ولدينا 350 ألف فدان قصب سيتم تطبيق المنظومة الجديدة عليها كمرحلة أولى لتوفر كميات كبيرة من المياه.