وصول أحمد حاتم العرض الخاص لفيلم حسن المصري

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم حسن المصري، بإحدى دور العرض في الشيخ زايد، تمهيدا لعرضه غدا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

العرض الخاص لفيلم حسن المصري

ووصل منذ قليل، الفنان أحمد حاتم، والفنان مراد مكرم، إلى العرض الخاص لفيلم حسن المصري.

فيلم حسن المصري تدور أحداثه حول حسن الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة، سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كل المخاطر، مهما تكلف الأمر.

ويشارك في بطولة العمل، عددا كبيرا من الفنانين المصريين واللبنانين، أبرزهم أحمد حاتم، مراد مكرم، ديامان بو عبود، لينا صوفيا بن حمان، أيسل محمد رمزي، فريال يوسف.