«شردي»: نلتزم الحياد في تغطية الانتخابات.. ومن حق أي مرشح الحديث عن نفسه

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يتيح الفرصة طبقا للمعايير التي وضعتها الشركة المتحدة للظهور لجميع مرشحي الانتخابات الرئاسية فور الإعلان عن ترشحهم، قائلا: «من حقهم أنهم يتحدث للشعب المصري لأننا على الحياد من الجميع ودا توجيه رسمي من الشركة المتحدة».

وأوضح «شردي» خلال برنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة: «من حق أي مرشح يتحدث عن نفسه ويستعرض برنامجه الانتخابي بصراحة وصدق، ممثلا ما شاهده في مؤتمر حكاية وطن على مدار 3 أيام بحديث كافة الوزراء أنهم تم مطالبتهم باستعراض كشف حساب لكل واحد وبالأرقام، وهذا يدل على الصراحة والشفافية في العمل».

الرئيس السيسي تحدث عن قيادته للوطن إلى التعددية

ولفت شردي إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن قيادته للوطن إلى التعددية، وطالب بهدوء الإعلاميين وأن يتسموا بالموضوعية في الانتقاد: «سأرتقي بتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 وكل فريق العمل داخل قناة الحياة وبالأخص برنامج الحياة اليوم إلى مستوى التغطية الرئاسية لحملات انتخابات رئاسية».