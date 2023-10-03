انفجار أكسفورد.. ساعات حبست أنفاس البريطانيين

تحركت خدمات الطوارئ البريطانية إلى مكان انفجار هز مدينة أكسفورد، وسط جنوب إنجلترا، مطلقا كرة لهب ضخمة في السماء، في الوقت الذي لم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح موقع «جي بي نيوز» أن سكانا محليين أبلغوا عن سماع دوي انفجار كبير قبل تحول السماء إلى اللون الأحمر، ونقلت عن شاهد أن انفجارا صاخبا أضاء السماء التي من المفترض أن تكون مظلمة في انفجار أكسفورد.

فيما بينت وسائل إعلام أن انفجار أكسفورد كان ناتجا عن برق ضرب حاويات الغاز بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تحذير من عواصف رعدية في أكسفورد

حذر مكتب الأرصاد الجوية، باللون الأصفر من العواصف الرعدية في أكسفورد قبل ساعات من انفجار أكسفورد، فيما أشارت الشرطة البريطانية، في بيان، إلى تواجد عناصرها حاليًا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير، كما لفتت إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن، أو وفيات.

انفجار أكسفورد والمصنع

يشار إلى انفجار أكسفودر نتج من المصنع المختص بالغاز الحيوي بعد اشتعال حاوية في منشأة «كاسينجتون»، بالقرب من مطار أكسفورد، في حوالى الساعة 7:20 مساءً، ويعالج هذا المرفق نحو 50 ألف طن من النفايات الصلبة والسائلة كل عام على بعد 15 ميلا شمال أكسفورد.