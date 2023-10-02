«حماة الوطن»: عدد المطالبين بترشيح الرئيس السيسي يدل على مدى حب المصريين له

تواجد حزب حماة الوطن، مُمثلًا في قيادات أمانة القاهرة، بميدان الكوربة في منطقة مصر الجديدة، للمشاركة في الاحتفالية المنظمة هناك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وكذا تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس يوسف رشدان، أمين إعلام أمانة القاهرة لحزب حماة الوطن، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نحن أول حزب يعبر عن دعمه وترشيحه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، فكان من الطبيعي أن نشارك في تلك الاحتفالية اليوم».

استكمال مسيرة 10 سنوات من الإنجازات

وأضاف أمين إعلام أمانة القاهرة، أنّ الخبرة الكبيرة التي يحظى بها حزب حماة الوطن في العمل الميداني، جعلته مهيئا للمشاركة في تنظيم احتفالية ضخمة كتلك، وهو شرف للحزب، فضلًا عن أن المشاركة نابعة من الحس الوطني للحزب، وكذا تضامنه مع الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «رشدان» إن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضرورة ملحة لاستكمال المشوار الذي بدأه منذ 10 سنوات، فضلًا عن أن تواجد تلك الأعداد الضخمة من المؤيدين في الميدان اليوم، هو أكبر دليل على أن المصريين يقدرون ما بذله الرئيس السيسي من جهود ويدعونه لاستكمالها: «أنا واثق أننا سنرى أعداد ضعف هذه في الانتخابات الرئاسية، لاختيار السيسي رئيسًا لمصر».