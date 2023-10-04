7 معلومات عن مجمع الخدمات بالغريزات.. هدية «حياة كريمة» للمراغة بسوهاج

انتهت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر» بقرية الغريزات التابعة لمركز المراغة أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والذى يخدم أكثر من 320 ألف نسمة من سكان مركز المراغة.

7 معلومات عن مجمع الخدمات بالمراغة

وتنشر «الوطن» وفقا لوحدة حياة كريمة بسوهاج 7 معلومات عن المركز منها..

-يضم مجمع الخدمات الحكومية كل الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة.

-يتكون المجمع الخدمي من 3 طوابق أرضي+ 2 علوي.

-يشمل الدور الأرضي بالمجمع الخدمى الدور جميع خدمات المركز التكنولوجى المرتبط بكل المكاتب الموجودة بالمجمع.

-يضم الدور الأول بمجمع الخدمات سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد.

-يضم الدور الثاني وحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبي محلي.

-يقدم المجمع خدمات إلى 320 ألف نسمة.

-وفر المجمع على المواطنين مشقة الذهاب للمدينة التى تبعد أكثر من نصف ساعة.

حياة كريمة بسوهاج

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بمرحلتها الأولى تنفذ بمحافظة سوهاج في 181 قرية تابعة لـ7 مراكز هى طما والبلينا وجرجا والمراغة والمنشاة ودار السلام وساقلتة، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات التنموية وخدمات البنية التحتية.