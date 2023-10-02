مجمع الخدمات الإلكترونية بقرية البربا يحولها إلى مدينة متكاملة في سوهاج

انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية تحيا مصر، بقرية البربا بمركز جرجا، في سوهاج، وهو أحد المراكز المنفذ بها المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

ويخدم مجمع الخدمات الحكومية أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، 550 ألف نسمة بمركز جرجا.

مجمع الخدمات الحكومية بالبربا

قال شريف السحلي منسق حياة كريمة بسوهاج لـ«الوطن» إن مجمع الخدمات الحكومية تحيا مصر بمركز جرجا بقرية البربا، يضم كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن للتسهيل عليه، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة، فلا يحتاج الذهاب لمركز جرجا ومدينة سوهاج، والتي تبعد ساعة تقريبا، فضلا عن تكلفة المواصلات ما ساهم في رفع العبء عن المواطن.

وحدات مجمع الخدمات الإلكترونية لحياة كريمة

أضاف السحلي: يتكون مجمع الخدمات الإلكترونية بالبربا بمركز جرجا من 3 طوابق دور أرضي و 2 علوي و يشمل الدور الأرضي بالمركز التكنولوجي المرتبط بكافة المكاتب الموجودة بالمجمع، بينما يشمل الدور الأول سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد يقدم خدمات فورية للمواطنين، فيما يشمل الدور الثاني وحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبي محلي.

المجمع قرب البعيد وقضى المصالح

وضح محمد علام من قرية البربا أن مكتب الخدمات الحكومية سيوفر الكثير عليه وعلى أهالي القرية، خاصة لاستخراج شهادات ميلاد الأطفال وأوراق التقديم للمدارس وإنهاء الإجراءات الحكومية من خلال مكان واحد، عوضا عن الذهاب لعدة مديريات لقضاء احتياجاتهم.

وأضاف مجدي إبراهيم، أحد أهالي القرية، أن مكتب الخدمات الحكومية سيساهم بتحويل القرية إلى مدينة متكاملة الخدمات، بالإضافة للبنية التحتية المتكاملة التي صنعت فارقا بالقرية قائلا: «حسينا أنها فعلا حياة كريمة».