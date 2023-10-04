درجات الحرارة اليوم الأربعاء.. جو معتدل وانتشار للسحب وتساقط للأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

6 أكتوبر: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

بنها: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

السلوم: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

دمنهور: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

سيوة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

وادي النطرون: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

رأس غارب: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الغردقة: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

المنصورة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

سفاجا: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

مرسى علم: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

شبين الكوم طنطا: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

شلاتين: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

أسيوط: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

قنا: العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

بورسعيد: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

دمياط: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الإسماعيلية: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال سيناء: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الفيوم: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

بني سويف: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

المنيا: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

الغربية: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

الشرقية: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

سحب وأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن هناك نشاط للسحب المنخفضة والمتوسطة التي تظهر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.