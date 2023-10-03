«حياة كريمة».. تنمية «ريف مصر» مستمرة حتى 2027

توصيل كوب مياه نظيف للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً فى محافظة المنيا، هو أحد الأهداف المهمة والمُلحة التى سعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتحقيقها، ونجح فى إنهاء معاناة مئات الأسر الكادحة فى قرى ونجوع وعزب محافظة المنيا، من أجل الحصول على رشفة مياه شرب آمنة وصحية.

أسرة «فاطمة» تشرب «مياهاً نظيفة»: «مفيش مشاوير للطلمبة تانى»

فى قرية الصليبة التابعة لمركز سمالوط، تعيش السيدة الأربعينية فاطمة أحمد، 41 عاماً، مع أطفالها الصغار فى مراحل تعليمية مختلفة، وكانت تجد صعوبة فى الحصول على كوب مياه نظيف فى قريتها المتاخمة للطريق الصحراوى الغربى قُبالة مركز سمالوط، حتى فوجئت قبل أيام بمندوب من جمعية الأورمان يطرق باب منزلها ويبلغها أنه سيتم تركيب عداد مياه شُرب لمنزلها المتواضع.

قالت «فاطمة» لـ«الوطن»: «لدىّ 4 أبناء جميعهم أطفال، يستيقظون فى الصباح الباكر ولا يجدون مياهاً للغسيل أو رشفة واحدة للشرب، وكنت أضطر للذهاب إلى الجيران، وأطلب منهم الماء، مما يعرّضنى للكثير من الإحراج والضيق»، مؤكدة أن مياه الشرب نعمة كبيرة، وعدم وجودها فى أى منزل يسبّب الكثير من المشكلات، وقبل أيام تم توصيل المياه إليها من خلال جمعية الأورمان، الأمر الذى أدخل السعادة والفرحة بين أفراد أسرتها، مؤكدة أن هذه المعاناة انتهت إلى الأبد.

السيدة الأربعينية: «كنا طايرين من الفرحة لما مندوب الأورمان بلغنا بتركيب وصلة وعداد»

أشادت «فاطمة» بالجهود التى يبذلها الرئيس السيسى من أجل إسعاد وراحة البسطاء، من خلال توصيل المرافق لهم، خاصة مياه الشرب، وبفضل توجيهات الرئيس حصلت على أبسط حقوقها فى الحياة، وهو كوب مياه نظيف دون مشقة أو إحراج الجيران، موجّهة الشكر العميق لكل من أسهم فى التخفيف عنها وإنهاء هذه المأساة.

وجّهت مناشدة إلى الرئيس السيسى، وطالبته بالاستمرار فى دعم البسطاء والأولى بالرعاية ومساعدة المحتاجين فى المناطق النائية التى تحتاج إلى المزيد من الخدمات والمرافق، وأكدت أنها تدعو له بدوام الصحة والعافية.