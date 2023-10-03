«الإسكندرية السينمائي» يكرم الفنان اليوناني كوستاس فيرس غدا

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 39، ندوة لتكريم الفنان اليوناني كوستاس فيرس، غدا الأربعاء بفندق رومانس.

معلومات عن الفنان اليوناني كوستاس فيرس

وترجع أصول كوستاس فيراس إلى حي شبرا العريق بالقاهرة، ودرس الإخراج السينمائي باليونان وأخرج للسينما أكثر من 60 فيلما، وقبل أن يعمل كمخرج مستقل عمل كمساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي أوروبا ثم أصبح بعدها رائدا ثقافيا فيما عرف بمجموعة تطوير السينما اليونانية الجديدة.

يشار إلى أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.