بعد قحط 12 سنة.. صحراء ليبيا تتحول إلى شلالات وبحيرة وسط ذهول السكان

تحولت صحراء أوباري جنوب غرب ليبيا، إلى بحيرة واسعة يلعب فيها الأطفال متجمعة على شكل شلالات في منطقة الهروج، التي تضم بالأساس أكبر مجموعة للجبال البركانية في شمال إفريقيا.

أمطار في منطقة على الحدود مع الجزائر

وسقطت الأمطار مجددا في ليبيا السبت الماضي حتى مساء الاثنين على عدة مدن بجنوب غرب ليبيا، بنسبة جيّدة إلى غزيرة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، فيما تشير التوقعات المناخية إلى استمرار الموجة، وتحديدا في جبال «تيبستي وأكاكوس» ومدينة غات قرب الحدود مع الجزائر، وتكون أخف في مناطق الساحل شمالا في مدن سرت ومصراتة حتى طرابلس.

أضرار واسعة وانهيار منازل

في الوقت نفسه، ذكرت بلدية أوباري وقوع أضرار بحي المشروع في المدينة نتيجة الأمطار التي تسببت في انهيار 4 منازل، ويجري حصر الأسر المتضررة بالتعاون مع فريق جمعية الهلال الأحمر وذلك لتقديم المساعدة لهم.

شلالات الهروج

في الهروج، تحولت الأودية المحيطة بالمنطقة والتي هي في الأساس عبارة عن «براكين خامدة منذ آلاف السنين»، وصارت الجيوب والحفر الوعائية بها إلى خزانات مياه طبيعية، كما أصبحت الجروف «شلالات» للمياه، وهو ما رصده الموظف في ‏شركة الهروج للعمليات النفطية‏، مصباح أعويد.

طوارئ في غات

في مدينة غات، رفع مجلس بلدية المدينة حالة الطوارئ القصوى، وتوسعت البحيرة الكبيرة في المخيلي على طول عدة كيلومترات، ما دفع قوات الجيش الليبي في حينه إلى «استخدام الزوارق» لعبور البحيرة المتشكلة وسط الصحراء، وذلك لتنفيذ مهام بحث وإنقاذ.

قحط 12 عاما

ولم تشهد الكثير من المناطق الصحراوية في الجنوب الليبي هطول أمطار طوال 12 عاما ماضية، بحسب الخبير الليبي بالمعهد الدولي للتنمية المستدامة، خالد البدري.

وتقع أوباري في نطاق ما يعرف بـ«الصحراء الكبرى» في إفريقيا، وهي منطقة تسجل أقل نسبة سقوط أمطار حول العالم ولكن التغيرات المناخية غيرت هذه الفكرة.