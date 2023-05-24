بعد «بوبو».. تحذيرات من براكين تهدد العالم منها «المتوسط»

عقب إعلان الطوارئ في دولة المسكيك بسبب زيادة نشاط بركان بوبوكاتيبتل في الأيام الـ3 الماضية وإغلاق حركة الطيران في بعض المطارات بعد سقوط رماد بشكل مكثف في البلاد، يتبادر إلى الأذهان حاليا بركان آخر خامل لكنه الأخطر في العالم وهو بركان المتوسط.

خوف من ثورة بركان البحر المتوسط

يخاف الأشخاص من ثورة بركان المتوسط، خاصة أن باحثين في معهد لندن يؤكدون وجود غرفة صهر تحت البحر المتوسط على بعد 7 كيلومترات من جزيرة سانتوريني اليونانية، وتوجد تحت سطح البحر المتوسط بـ500 متر، وسط خوف وقلق من ثوران بركان كولومبة لأنه ثار من قبل تسونامي في عام 1950 في هذه المنطقة.

أحد أكثر البراكين

بركان كولومبو تحت البحر المتوسط أحد أكثر البراكين البحرية نشاطًا في العالم وبحسب دراسة في عام 2022، يبلغ عرض غرفة نحو 0.6 كم، وعمقها 0.2 كم على الأقل وهذه المقياس قد تؤدي إلى تسونامي سريع.

تقنية جديدة لقياس شدة البراكين

ويلجأ العلماء لاستخدام تقنية الانقلاب الموجي المعتمدة على موجات زلزلية صناعية تنشئ صور عالية الدقة تحدد دقة البركان وتوقيته وموعد الاندلاع الخاص به.

زلزال في وقت قريب

وفي منتصف أبريل الماضي وقع زلزال قريب من بركان البحر المتوسط ووصلت شدته 4 درجات على مقياس ريختر على بعد 10 كيلومترات شمال شرق جزيرة سانتوريني اليونانية.