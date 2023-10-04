نشوب حريق في حوش بسوهاج.. والدفع بسيارة إطفاء

دفعت الحماية المدنية بسوهاج بسيارة إسعاف للسيطرة على حريق نشب في حوش بمركز أخميم، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بنشوب حريق بحوش بناحية الكولا دائرة مركز أخميم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعوة «سهام خ م ا» 31 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولـم ينجـم عن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات بحريق الحوش بالكامل.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال مالكة الحوش أفادت بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفت الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.