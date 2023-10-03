فيديو جديد من كاميرا مراقبة لمأساة حريق حفل زفاف نينوى

فيديو جديد من كاميرات المراقبة الموجودة داخل قاعة حفل زفاف نينوى، تظهر تفاصيل بداية الحريق، وتفاعل الحضور قبل أن ينتشر الحريق في جميع أنحاء القاعة، ويتسبب في مصرع وإصابة المئات.

الحريق في سقف القاعة بعد الألعاب النارية

الفيديو الجديد نشرته قناة الحدث نقلًا عن مصور قاعة حفل زفاف نينوى ونقلًا عن كاميرات المراقبة الموجودة داخل القاعة حيث بدأ الحريق في سقف القاعة بعد الألعاب النارية التي أمسكت في سقف القاعة، ثم بدأت النيران تتساقط في منتصف القاعة.

وبعدها يظهر الحضور وهم يحاولون الهروب من القاعة، بينما تنزل عليهم مادة بيضاء من سقف القاعة، تبين أنها بودرة مخصصة لإطفاء الحرائق، لكنها لم تنطلق نحو الحريق، لأنه كان فوقها في سقف القاعة.

الحادث غير مفتعل وعرضي وغير متعمد

وكانت لجنة التحقيق في حادث حريق قاعة الأعراس بمدينة الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق، وأكدت أنه حادث «غير مفتعل»، وأوصت اللجنة بإقالة 5 مسؤولين، مع محاكمة مالك قاعة المناسبات معتبرة أن الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس.