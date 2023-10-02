اللحظات الأولى لاندلاع حريق فندق هيلتون الرياض.. لا توجد خسائر بشرية (فيديو)

بعد السيطرة على حريق فندق هيلتون الرياض خلال الساعات الماضية، كشفت مقاطع فيديو وثقتها عدسات الكاميرات اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، والذي تمكن من تدمير الواجهة بشكل كامل.

وسجلت مقاطع الفيديو المصورة تصاعد أعمدة من الأدخنة السوداء واشتعال 9 مركبات، وتفحّم الواجهة قبل وصول قوات الدفاع المدني إلى فندق هيلتون الرياض، والذي لم يتسبب في حدوث أضرار أو خسائر في الأرواح.

حريق بفندق هيلتون جاردن إن الرياض pic.twitter.com/BicrgAppMe — Nader ???????? (@NaderNill) October 1, 2023

وتسبب الحريق في حالة من هلع وذعر المارة في محيط الفندق المشتعل، بعدما امتد الحريق إلى السيارات التي كانت موجودة في محيط الفندق، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوع على أسباب الحادث.