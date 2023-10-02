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اللحظات الأولى لاندلاع حريق فندق هيلتون الرياض.. لا توجد خسائر بشرية (فيديو)

كتب:

منى السعيد
01:38 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
حريق فندق هيلتون الرياض

حريق فندق هيلتون الرياض

بعد السيطرة على حريق فندق هيلتون الرياض خلال الساعات الماضية، كشفت مقاطع فيديو وثقتها عدسات الكاميرات اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، والذي تمكن من تدمير الواجهة بشكل كامل.

وسجلت مقاطع الفيديو المصورة تصاعد أعمدة من الأدخنة السوداء واشتعال 9 مركبات، وتفحّم الواجهة قبل وصول قوات الدفاع المدني إلى فندق هيلتون الرياض، والذي لم يتسبب في حدوث أضرار أو خسائر في الأرواح.

وتسبب الحريق في حالة من هلع وذعر المارة في محيط الفندق المشتعل، بعدما امتد الحريق إلى السيارات التي كانت موجودة في محيط الفندق، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوع على أسباب الحادث.

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