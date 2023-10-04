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سقوط «عصابة الدكتور فؤاد» في باكستان.. سرق 328 كِلية ومساعده ميكانيكي

كتب:

أحمد حامد دياب
06:58 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
صورة لعملية جراحية

صورة لعملية جراحية

حادثة غريبة كشفتها السلطات الباكستانية، حيث ضبطت عصابة إجرامية تضم ميكانيكيا، تسرق الكلى من المواطنين في باكستان بطريقة غير قانونية.

زعيم العصابة متهم بإجراء 328 عملية جراحية 

ونجحت العصابة التي تزعمها طبيب يُطلق عليه «دكتور فؤاد» ومساعده ميكانيكي في إجراء مئات العمليات الجراحية بطريقة غير قانونية، لاستئصال الكلى وبيعها لأشخاص أثرياء. 

ونقلت «سكاي نيوز» عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية تصريحات رئيس وزراء إقليم البنجاب محسن نقوي، والتي جاء فيها أن زعيم العصابة المعروف باسم دكتور فؤاد، متهم بإجراء 328 عملية جراحية على أشخاص لإزالة كليتهم بطريقة غير قانونية، لافتًا إلى أن هذه العصابة كانت تبيع هذه الكلى لعملاء أثرياء مقابل ما يصل إلى 10 ملايين روبية باكستانية وهو ما يعادل 34 ألف دولار لكل كلية.

استدراج المرضى من المستشفيات وإجراء العمليات في أماكن خاصة

وأشار إلى أن زعيم العصابة الدكتور فؤاد كان يستعين بميكانيكي لإجراء التخدير لمن سيسرقون منهم الكلى وذلك بعد استدراج المرضى من المستشفيات وإجراء العمليات في أماكن خاصة، في لاهور وكشمير.

وأكد  رئيس وزراء إقليم البنجاب وفاة 3 حالات حتى الآن من جراء هذه الجراحات، مشيرًا إلى أنه تم ضبط الدكتور فؤاد ومساعده وجارٍ التحقيق معهما.

 

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