أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.. خفيفة إلى متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، والتي تتراوح شدتها بين المتوسطة والخفيفة.

وكشفت الهيئة عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تقل حدتها كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناه والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار.

وتابعت أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.