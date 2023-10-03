أمطار حتى الجمعة.. «الأرصاد» تعلن حالة طقس الأسبوع في المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية في حالة الطقس في المحافظات من غدٍ الأربعاء، وحتى يوم الجمعة، يعقبه استقرار في حالة الطقس السبت المقبل وتوقف للأمطار المتوقعة.

وشهدت عدة محافظات خلال الساعات القليلة الماضية تغيرا في حالة الطقس، انتشرت فيها الغيوم والسحب الكثيفة المنخفضة، خاصة محافظات البحر الأحمر وشمال الصعيد وبعض محافظات السواحل الشمالية.

بيان الأرصاد

وبحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية نشر على صفحتها الرسمية؛ حذرت من تساقط أمطار على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة بنسبة ما بين 20 و30% تقريبا.

حالة الطقس في المحافظات من الأربعاء للجمعة

وبحسب البيانات الرسمية فإن غدا الأربعاء والخميس تشهد حالة الطقس ظهورا للسحب المنخفضة على شمال البلاد، تشمل محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، تمتد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا في شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار بنسبة 30%.

طقس الصعيد

كما تشهد المحافظات شبورة مائية حتى السابعة صباحا تنتشر على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة الثلاث إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

ويشهد طقس الجمعة المقبل فرصا لسقوط أمطار بنسبة 30% على محافظات ومدن الوجه البحري كطنطا والمنصورة وكفر الشيخ وبنها إلى جانب مدن السواحل الشمالية كالإسكندرية ومطروح ودمياط والبحيرة مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.