لجان النواب تناقش حزمة قوانين الأسبوع المقبل.. أبرزها زيادة العلاوة والمعاشات

تبدأ اللجان البرلمانية في مجلس النواب عملها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل هيئات مكاتبها وعددها 25 لجنة برلمانية.

وتعقد عددا من اللجان اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وفى مقدمتها حزمة الإجراءات الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مناقشة مشروع زيادة علاوة غلاء المعيشة

وتناقش لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مناقشة مشروع لتعديل الضريبة على الدخل

كما تناقش لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

يشار إلى أنّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن في الجلسة المسائية أمس عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي شهدت بعض التغييرات.