في اليوم العالمي للحيوان.. كيف ساهم محمد صلاح في حمايتها حول العالم؟

تحتل الحيوانات والكائنات الأليفة، مكانة خاصة في قائمة أولويات الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، الذي لا يفوت فرصة لإظهار حبه لها، سواء من خلال المشاركة في حملات للرفق بالحيوان، أو عبر أحاديثه في وسائل إعلام مختلفة، أو بمشاركة جماهيره عبر حساباته على تويتر وإنستجرام.

وفي اليوم العالمي للحيوانات، نبرز مدى قوة علاقة الفرعون المصري بالحيوانات وخاصة القطط، التي تأخذ جزءًا من اهتمامات محمد صلاح.

حملة للرفق بالحيوان عبر «تويتر»

لم يكن حب محمد صلاح، للحيوانات مجرد كلمات يلقيها في بعض الفعاليات، لكنها تُرجمت بالفعل على أرض الواقع، بعدما شارك في حملة للرفق بالحيوان، في أبريل من عام 2021، مستغلًا الفرصة للمطالبة بضرورة الرفق بالحيوانات، والتعامل معه بطريقة رحيمة.

«صلاح» وجه رسالة للعالم بضرورة الرفق بالحيوان، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ظهر خلاله ضمن مجموعة من المشاهير، وهو يحمل قطته، وذلك تحت عنوان: «دعوة للرفق بأي روح»، قائلا: «زيه زينا.. روح مش طالبة غير الرحمة».

محمد صلاح يرفض تصدير القطط والكلاب

لم يكتف نجم منتخب مصر بالظهور في فيديو حملة الرفق بالحيوان فحسب، بل ساهم في أخرى انطلقت عام 2022، تطالب بالحفاظ على الحيوانات، ومنع تصدير القطط والكلاب إلى الخارج، وذلك عبر حسابه على «تويتر» أيضًا، الذي يعد منصة يخاطب خلالها العالم، باعتباره أحد النجوم الأكثر تأثيرًا في السنوات المنقضية.

وكتب أفضل لاعب في أفريقيا مرتين: «لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان بالخارج، لن يحدث ولا يجب أن يحدث، لا لانتهاك حقوق الحيوان».

محمد صلاح لم يشارك بصوته أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بل يحرص على تربية الحيوانات في منزله، وهو ما ظهر جليًا في ظهوره رفقة قطتيه في عدد من الصور عبر «تويتر»؛ إذ يملك سلالة من القطط تسمى «Balinese»، تتميز بالشعر الطويل والعيون الملونة يغلب عليها اللون الأزرق في الغالب.