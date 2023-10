«الدفاع الهندية» تعلن فقد 23 جنديا جراء الفيضانات

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية فقد 23 جنديًا جراء السيول والفيضانات المفاجئة التي نجمت عن أمطار غزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتساقطت الأمطار على واد يقع على بُعد حوالي 150 كيلومترًا شمال مدينة جانتوك، وهي عاصمة ولاية سيكيم التي تقع على الحدود مع الصين، وتكون هذه المنطقة الجبلية المعزولة بالقرب من حدود الهند مع نيبال، كما تمتد بحيرة لوناك في منطقة تحت كتلة جليدية قريبة من جبل كانجشنجونجا، ثالث أعلى جبال العالم.

