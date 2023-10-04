«الدفاع الهندية» تعلن فقد 23 جنديا جراء الفيضانات

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية فقد 23 جنديًا جراء السيول والفيضانات المفاجئة التي نجمت عن أمطار غزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

سقوط أمطار في مدينة جانتوك

وتساقطت الأمطار على واد يقع على بُعد حوالي 150 كيلومترًا شمال مدينة جانتوك، وهي عاصمة ولاية سيكيم التي تقع على الحدود مع الصين، وتكون هذه المنطقة الجبلية المعزولة بالقرب من حدود الهند مع نيبال، كما تمتد بحيرة لوناك في منطقة تحت كتلة جليدية قريبة من جبل كانجشنجونجا، ثالث أعلى جبال العالم.

The Himalayan state of Sikkim in north-east India suffered heavy rainfall triggering flash floods in the Teesta river on Tuesday night. Twenty-three army personnel are reportedly missing, and a search operation is underway. #Sikkim #rain #flooding pic.twitter.com/Qax1JVuvbE — BBC News India (@BBCIndia) October 4, 2023

وذكر المتحدث المقيم في مدينة جواهاتي أن بعض مؤسسات الجيش تضررت على طول الوادي، وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل، وفقًا لما ذكرت وكالة «رويترز»، وأضاف أن المياه تواصل ارتفاعها وأغرقت بعض السيارات بعدما تجاوز الماء حواجز السدود.

ارتفاع منسوب مياه هر تيستا إلى 4.5 أمتار فوق مستواه العادي

وأشار مسؤول بالجيش إلى أن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة، ونتيجة لتفريج سد في الجزء العلوي من البحيرة جرى إطلاق كمية كبيرة من المياه في وقت سابق، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه نهر تيستا بحوالي 4.5 أمتار فوق مستواه العادي.

وتعاني الهند عادة من فيضانات وانزلاقات تربة خلال موسم الأمطار الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر، وتسبب هذه الظواهر الطبيعية في أضرار كبيرة.

ووفقًا للخبراء يتزايد التأثير المدمر للفيضانات وانزلاقات التربة في الهند بسبب التغير المناخي، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة تردد وشدة هذه الكوارث.