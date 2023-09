مصرع 4 عمال إثر سقوطهم من مصعد في الهند (فيديو)

لقي أربعة عمال على الأقل حتفهم فيما أصيب خمسة آخرين بجروح خطيرة إثر سقوط مصعد في مبنى قيد الإنشاء اليوم الجمعة بمدينة نويدا في ولاية أتر برديش الهندية.

من جهتها ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن حادث مصرع العمال في الهند، وقع عندما سقط مصعد الخدمة الذي يستخدم في مواقع البناء من الطابق الرابع عشر.

Four workers died after a service lift had a free fall at an under-construction group housing society in Greater Noida West, also known as Noida Extension, officials said.



