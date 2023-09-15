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مصرع 4 عمال إثر سقوطهم من مصعد في الهند (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
12:02 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
الشرطة الهندية في موقع الحادث

الشرطة الهندية في موقع الحادث

لقي أربعة عمال على الأقل حتفهم فيما أصيب خمسة آخرين بجروح خطيرة إثر سقوط مصعد في مبنى قيد الإنشاء اليوم الجمعة بمدينة نويدا في ولاية أتر برديش الهندية.

من جهتها ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن حادث مصرع العمال في الهند، وقع عندما سقط مصعد الخدمة الذي يستخدم في مواقع البناء من الطابق الرابع عشر.

وقال مانيش فيرما، قاضي منطقة جاوتام بود ناجار، إن خمسة عمال آخرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

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