إنجازات 10 سنوات.. مصر دون غارمات بدعم الرئيس السيسي

في إطار سداد ديون الغارمين والغارمات، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم هذه المبادرة وسداد ديون بعض الغارمين والغارمات، إذ جرى تخصيص مبلغ قدره 12 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع «مصر بلا غارمات».

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وإنجازات الدولة للمبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمات» في عهد الرئيس السيسي، وفق ما أوضحه تقرير رسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يلي:

تفاصيل مبادرة «مصر بلا غارمات»

- الإفراج عن 5.784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023.

- تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديا.

- تطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والقزم.

- فتح حساب موحد للغارمات، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية.

- الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الاستدانة والإفراج اللحظي حال السداد.

التكلفة المخصصة للمشروع

12.2 مليون جنيه مصري.

أهداف المشروع

سداد ديون بعض من الغارمين والغارمات بإجمالي 12 مليونًا و261 ألفًا و602 جنيه.

الفئات المستفيدة من المشروع

بعض من حالات الغارمين والغارمات طبقاً للمبالغ المالية المتفق عليها.

النطاق الجغرافي للمشروع

جميع محافظات الجمهورية.