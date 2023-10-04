فرص عمل في جميع المحافظات برواتب مغرية.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وظائف شاغرة في عدد من الشركات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية برواتب مغرية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم وشروط القبول وأماكن العمل، وفقًا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الوظائف المطلوبة

- أخصائي مبيعات

أعلنت إحدى الشركات الخاصة، حاجتها لوظيفة أخصائي مبيعات بجميع محافظات الجمهورية.

مسؤوليات الوظيفة

- مسؤول عن ترويج منتجات الشركة وخدماتها للعملاء المحتملين في متاجر التجزئة.

- مسؤول عن إيجاد عملاء جدد وإغلاق المبيعات.

مكان العمل

- جميع المحافظات بالجمهورية.

شروط الوظيفة

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس.

- يمتلك خبرة من سنة إلى 3 سنوات في مجال المبيعات.

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

مزايا وظيفة مندوب مبيعات

- راتب مغري.

- 8 ساعات عمل.

- يومان إجازة.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب في التقديم، إرسال السيرة الذاتية على CV@tawarwghayar.com مع ذكر نوع الوظيفة «أخصائي مبيعات».

كما أعلنت إحدى الشركات الخاصة أيضًا، حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة التالية:

وظائف مديرين أفرع

- مدير فرع «خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير - خبرة في مجال الفاست فود فرايد تشيكن».

- مساعد مدير فرع «خبرة لا تقل عن سنتين - خبرة في مجال الفاست فود»

أماكن العمل بالوظائف

- المنيا

- أسيوط

- سوهاج

- بورسعيد

الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

- جميع المؤهلات.

- الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

- يُشترط التفرغ التام.

- موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق المتاحة بالوظائف

- الراتب يُحدد في المقابلة حسب الخبرة

- يوجد سكن للمغتريين

- تأمين صحي واجتماعي

- يوم إجازة في الأسبوع

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف، ملء الاستمارة من خلال الرابط.