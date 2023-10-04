سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار قرب جامعة مورجان بأمريكا (فيديو)

أعلنت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية، سقوط عدد من الضحايا، جراء حادث إطلاق نار وقع بالقرب من جامعة «مورجان»، نقلا عن شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الأربعاء.

وحثت الشرطة الأمريكية المواطنين على تجنب التواجد في المنطقة والاحتماء في أماكنهم، وذلك في منشور لها على منصة «إكس» تويتر سابقا.

جامعة مورجان تدعو الطلاب إلى الاحتماء في أماكنهم

من جهتها دعت جامعة «مورجان» الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاحتماء في أماكنهم، وحثت المواطنين وأفراد أسر الطلاب على تجنب منطقة الحرم الجامعي، ولم تتضح حتى الآن ملابسات وقوع الحادث أو عدد الضحايا أو الدوافع وراء إطلاق النار.

تضم جامعة مورجان 9000 طالب

وتضم جامعة مورجان حوالى 9 آلاف طالب، وغالبا ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة إذ تنتشر الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويمتلك ثلث البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية سلاحا ناريا واحدا على الأقل، ويعيش حوالى نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.